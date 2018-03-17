فالنسيا يهزم ألافيس وينتزع المركز الثالث من ريال مدريد

تقدم فريق فالنسيا مؤقتا للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 3 - 1 يوم السبت، في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وتقدم رودريغو مورينو بهدف لفالنسيا في الدقيقة 19 ثم أضاف سيموني زازا الهدف الثاني في الدقيقة 34 ثم أحرز فيكتور لاغوارديا لاعب ألافيس هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54. وتكفل روبين سوبرينو بتسجيل الهدف الوحيد لفريق ألافيس في الدقيقة 49.

ورفع فالنسيا رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الرابع والذي يلتقي يوم الأحد مع ضيفه جيرونا. وتجمد رصيد ألافيس عند 31 نقطة ليبقى في المركز السادس عشر.