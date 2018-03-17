فيليبي لويس يغادر المستشفى ويغيب 8 أسابيع

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم السبت أن ظهيره الأيسر البرازيلي فيليبي لويس غادر المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية لعلاج كسر في قصبة الساق، وسيغيب على إثرها لثمانية أسابيع، ما سيعقد مشاركته في مونديال 2018 في روسيا.

وأوضح النادي ان اللاعب خضع للعملية الجمعة وعاد إلى منزله ، مشيرا إلى أن فترة غيابه تقدر بنحو ثمانية أسابيع.

ويعني ذلك أن لويس سيغيب عن الملاعب حتى منتصف مايو، وسيكون أمام سباق مع الوقت للانضمام ‘لى تشكيلة المنتخب البرازيلي الباحث عن سادس ألقابه العالمية، عندما يشارك في مونديال روسيا 2018 بين 14 يونيو و15يوليو.

ولن يشارك لويس بالتالي في المباراتين الوديتين لمنتخب بلاده ضد روسيا وألمانيا في 23 مارس الحالي و27 منه، بعدما كان ضمن التشكيلة التي استدعاها المدرب تيتي مطلع الأسبوع الحالي.

وتعرض لويس للإصابة خلال مباراة فريقه ضد لوكوموتيف موسكو الروسي في الدوري الأوروبي يوروبا ليغ الخميس، وخرج على حمالة قبل أن تثبت الفحوصات إصابته في قصبة الساق اليسرى بحسب بيان للنادي.

وسيستفيد من غياب لويس في صفوف أتلتيكو، الفرنسي لوكاس هرنانديز الذي استدعي لصفوف منتخب بلاده الخميس للمرة الأولى في مسيرته. أما في صفوف المنتخب البرازيلي، فقد يكون المستفيد الاكبر أليكس ساندرو مدافع يوفنتوس الايطالي لينضم إلى ظهير ريال مدريد الاسباني مارسيلو.