لوف يستبعد رويس وغوتزه من قائمة المنتخب الألماني

غاب ماريو غوتزه وماركو رويس، لاعبا خط وسط بوروسيا دورتموند، عن قائمة المنتخب الألماني لكرة القدم التي أعلنها المدير الفني يواخيم لوف، يوم الجمعة، للمباراتين الوديتين أمام إسبانيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويغيب غوتزه، الذي سجل هدف الفوز لألمانيا في شباك الأرجنتين في نهائي مونديال 2014 بالبرازيل، عن مستواه المعهود بينما عاد رويس مؤخرا بعد فترة غياب للإصابة.

وأعلن يواخيم لوف اليوم قائمة من 26 لاعبا للوديتين أمام إسبانيا والبرازيل، المقررتين في دوسلدورف وبرلين يومي 23 و27 مارس الجاري، على الترتيب.

ولم تشهد القائمة أي وجوه جديدة، وقد شهدت عودة يوناس هيكتور مدافع كولن، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

كذلك ضمت القائمة المهاجمين ساندرو فاغنر وماريو غوميز إلى جانب تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ، وأبقى لوف على الحراس مارك-أندري تير شتيغن وبيرند لينو وكيفن تراب في ظل استمرار غياب مانويل نوير بسبب الإصابة.

ولم يعلق لوف عن غياب غوتزه في قائمة تعتبر أكبرمن المعتاد، حيث أصبحت مشاركة اللاعب في كأس العالم بروسيا خلال شهري يونيو ويوليو موضع شك كبير.

وكان من المعتقد أن يعود رويس في آخر مباراتين وديتين قبل أن يعلن لوف أسماء القائمة الأولية لكأس العالم، ولكن لاعب خط الوسط، والذي لم يلعب لمنتخب ألمانيا لمدة عامين بعد سلسلة من الإصابات، تم إغفاله.

وقال لوف: مع ماركو، من المهم بالنسبة لنا أن يصل لمستواه المعهود بعناية شديدة، بدون أي ضغوط وأن يعود إليها بتوازن، وهذا يشمل أولا وقبل أي شيء أن يكون خاليا من أي أعراض، وأن يكون جاهزا بدنيا خلال فترة زمنية طويلة، ويلعب بشكل دائم ويتدرب، وأن يجد إيقاعه وهذا سيعطيه الثقة.

ويضم فريق لوف ثمانية لاعبين من التشكيلة التي فازت بكأس العالم 2017 و17 لاعبا من الذين فازوا بكأس القارات في روسيا العام الماضي.

وقال لوف: بالنسبة لنا، النجاح والأداء هما الأهم. نريد أن نرى ونشعر أن اللاعبين يتبعون كل شيء لهذه الأهداف، وأن يقدموا كل شيء لهم. إذا أردنا النجاح في روسيا مرة أخرى، يجب أولا أن نستعيد الجوع غير المشروط للنجاح. ولذلك نريد لاعبين يتسمون بالمرونة ويمكنهم اللعب في مراكز عديدة. بشكل عام، لم يغلق باب المنتخب الوطني حتى الآن. مازال هناك بعض اللاعبين الذين نتابعهم ولديهم فرصة إذا أقنعونا في الأسابيع المقبلة.

ولكن الوقت ينفد بالنسبة للاعبين الذين يريدون حجز أماكنهم للتواجد في المونديال. ومن المقرر أن يعلن لوف عن قائمة اللاعبين للمونديال يوم 15 مايو المقبل قبل الدخول في المعسكر التدريبي يوم 23 من ذات الشهر.

ويخوض المنتخب الألماني مباراتين وديتين أمام النمسا والسعودية يومي 2 و8 يونيو، ويذكر أن الموعد النهائي لإعلان قوائم المنتخبات للمونديال التي تضم 23 لاعبا هو 4 يونيو.

وسيتوجه المنتخب الألماني إلى روسيا يوم 12 يونيو، حيث يلعب في مجموعة تضم منتخبات المكسيك والسويد وكوريا الجنوبية.

وتضم قائمة المنتخب الألماني في حراسة المرمى، بيرند لينو (باير ليفركوزن) ومارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة) وكيفن تراب (باريس سان جيرمان).

وفي الدفاع، جيروم بواتينغ (بايرن ميونيخ) وماتياس غينتر (بوروسيا مونشنغلادباخ) وجوناس هيكتور (كولون) وماتس هوميلز (بايرن ميونيخ) وجوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) ومارفين بلاتنهارت (هيرتا برلين) وأنتونيو روديغير (تشيلسي) ونيكلاس سولي (بايرن ميونيخ).

وفي خط الوسط والهجوم، جوليان براندت (بايرن ميونيخ) وإيمري تشان (ليفربول) وجوليان دراكسلر (باريس سان جيرمان) وماريو غوميز (شتوتغارت) وليون غوريتسكا (شالكه) وإلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) وسامي خضيرة (يوفنتوس) وتوني كروس (ريال مدريد) وتوماس مولر (بايرن ميونيخ) ومسعود أوزيل (أرسنال) وسيباستيان رودي (بايرن ميونيخ) وليروي ساني (مانشستر سيتي) ولارس ستيندل (بوروسيا مونشنغلادباخ) وساندرو فاغنر (بايرن ميونيخ) وتيمو فيرنير (لايبزيغ).