مورينيو: يونايتد ليس قويا مؤخرا في "الأبطال"

دافع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد عن عمله مع الفريق، عقب خروجه من الدور الثاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وواجه مورينيو انتقادات كبيرة عقب خروج مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، عندما أوحى إنه لا يوجد شيئ غير طبيعي.

وفي إشارة إلى ملاحظات على ورقة جلبها معه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الجمعة، ذهب مورينيو إلى أبعد من ذلك، قائلا إن مانشستر يونايتد لم يكن أحد الفرق القوية في الفترة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو يوم الجمعة، في حديث فردي، لمدة 12 دقيقة ونصف الدقيقة، حول "تراث كرة القدم": هناك إرث في كرة القدم. وما ورثته أن آخر مرة فاز فيها مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا، والذي لم يحدث مرات كثيرة، كان في 2008.

وأضاف: منذ 2011-2012 خرج من دور المجموعات. في 2013 خرج الفريق من البطولة على ملعبه (أولد ترافورد) من دور الستة عشر، وكنت أجلس في الدكة المقابلة، كمدير فني لريال مدريد.

وقرأ مورينيو أرقام مانشستر يونايتد من 2014 حتى 2016، عندما خسروا في دور الثمانية، وخرج الفريق وخسر في الدور الثاني من مرحلة خروج المغلوب بالدوري الأوروبي على التوالي.

وقال: في 2017، لعب الفريق في الدوري الأوروبي، وفاز بها معي، وعاد الفريق لدوري الأبطال. في 2018، تصدرنا مجموعتنا بـ15 نقطة من أصل 18 نقطة، وخسرنا على أرضنا في دور الستة عشر.

وتابع: لذلك، في سبع سنوات مع مدربين مختلفين، لم يتأهل فريق مرة للعب في أوروبا، وخرج مرتين من دور المجموعات وكانت النتيجة الأفضل هي الوصول لدور الثمانية، هذا هو الإرث في كرة القدم.

وقال مورينيو إن أي شخص يشك في إلتزامه بالوظيفة يجب ألا يجعله يشعر بالقلق و أنه سيتجاهل الانتقادات الموجهة إلى الطريقة التي يلعب بها: بإمكاني أن أتواجد في بلد أخرى وأن أضمن التتويج بلقب الدوري، ولكنني هنا وسأظل هما، ومن المستحيل أن أغير عقليتي. ولن أختفي من النفق، وأهرب سريعا. المباراة المقبلة، سأكون أول من يظهر في الملعب. لا أخشى من تحمل المسؤولية.

وتابع: عندما كنت أبلغ 20 عاما، لم أكن أي شيء في كرة القدم. كنت إبن شخص ما مع الكثير من الفخر، والآن أبلغ من العمر 55 عاما وأنا ما عليه. فعلت ما فعلت بسبب العمل وبسبب الموهبة وبسبب العقلية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في وقت سابق من هذا الموسم، ويلتقي يوم السبت مع برايتون في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.