مبادرة تركي آل الشيخ تعيد ملاعب العراق

ساهمت مبادرة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، والتي أعلن عنها سابقا ضمن حفل كبير في العاصمة الرياض بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم بالسماح لاستضافة العراق للمباريات الدولية الرسمية في ثلاث مدن، بعد حظر استمر لعدة أعوام.

وقال انفانتينو بعد اجتماع لمجلس "الفيفا" في بوغوتا: "بشأن العراق، قررنا اليوم أنه قي المدن الثلاث التي اختبرنا فيها إقامة المباريات الودية لنحو عام، اربيل والبصرة وكربلاء، المباريات الدولية (الرسمية) ستتاح إقامتها في ما يتعلق بالفيفا".

ولعب المنتخب العراقي أمام السعودية مواجهة ودية احتضنها استاد البصرة الدولي، وهو الملعب الملقب بـ"جذع النخلة"، في مباراة تأتي ضمن مبادرة تدعم رفع الحظر عن الكرة العراقية من قبل الهيئة العامة للرياضة في السعودية.