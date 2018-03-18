سيلفا ينقذ ميلان مجددا.. وروما يبتعد بمقاعد "الأبطال"

أنقذ أندري سيلفا فريقه ميلان من التعادل أمام كييفو بهدف متأخر لينتهي اللقاء بفوز 3 - 2، ضمن منافسات الجولة 28 من الدروري الإيطالي.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز روما على مضيفه كروتوني 2 - صفر، وكالياري على مضيفه بينفينتو 2 - 1، وأتالانتا على مضيفه فيرونا 5 - صفر، وفيورنتينا على مضيفه تورينو 2 - 1.

وعلى ملعب "سان سيرو"، استعاد ميلان اتزانه سريعا عقب خروجه المبكر من دور الستة عشر لبطولة الدوري الأوروبي، وذلك عقب فوزه المثير 3 - 2 على ضيفه كييفو.

وارتفع رصيد ميلان، الذي واصل صحوته بتحقيقه انتصاره الخامس على التوالي في البطولة، إلى 50 نقطة في المركز السادس، في حين توقف رصيد كييفو عند 25 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم ميلان بهدف مبكر حمل توقيع هاكان تشالهانوغلو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يرد كييفو بهدفين مباغتين عن طريق لاعبيه ماريوز ستيبنسكي وروبيرتو انجليسي في الدقيقتين 33 و34. وأدرك باتريك كوتروني التعادل لميلان في الدقيقة 54، فيما أضاف أندريه سيلفا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 82. وأضاع ميلان فرصة تعزيز النتيجة في اللحظات الأخيرة، بعدما أهدر لاعبه فرانك كيسي ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وعزز روما آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم القادم، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على مضيفه كروتوني. وارتفع رصيد روما، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، إلى 59 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد كروتوني عند 24 نقطة في المركز الثامن عشر، الثالث من القاع. وافتتح ستيفان الشعراوي التسجيل لروما في الدقيقة 39، قبل أن يحرز رادجا ناينغولان الهدف الثاني في الدقيقة 75.