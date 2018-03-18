إيطاليا تستدعي أوغبونا بديلا لكيليني المصاب

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" أن لويجي دي بياجيو المدير الفني للمنتخب استدعى أنجيلو أوغبونا مدافع ويستهام الإنجليزي بدلا من جيورجيو كيليني مدافع يوفنتوس، الذي أصيب في إحدى مباريات الدوري، لخوض مباراتين وديتين.

وخاض أوغبونا، 29 عاما، آخر مباراة مع المنتخب الإيطالي في سبتمبر 2016، فيما تعرض كيليني، 33 عاما، لإصابة عضلية وتم استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي تعادل فيها فريقه يوفنتوس مع سبال يوم السبت.

ويلتقي المنتخب الإيطالي، الفائز بكأس العالم أربع مرات والذي فشل في التأهل لمونديال روسيا، مع الأرجنتين يوم 23 من الشهر الجاري ثم يلتقي بعدها بأربعة أيام مع إنجلترا في لندن.