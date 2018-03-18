بنفيكا يتغلب على فييرنسي ويتصدر مؤقتا

المصدر: لشبونة - د ب أ

اعتلى فريق بنفيكا صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم مؤقتا بفوزه على مضيفه فييرينسي 2 - صفر يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.

ورفع بنفيكا رصيده في الصدارة إلى 68 نقطة بفارق نقطة واحدة عن بورتو الوصيف والذي يلتقي في وقت لاحق يوم الأحد مع ضيفه بوافيستا.

وتقدم راؤول خيمينيز بهدف لبنفيكا في الدقيقة 59 ثم أضاف رافاييل فيريرا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 75. وأنهى فييرينسي المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد تياغو سيلفا وأنتونيو بريزينيو في الدقيقتين 41 و85.

وفي باقي المباريات فاز ماريتيمو على مضيفه تونديلا 2 - 1 وتعادل إستوريل مع باكوس دي فيريرا 1 - 1.