تشيلسي يلاقي ساوثهامبتون ويونايتد يصطدم بتوتنهام

المصدر: لندن - د ب أ

أكمل تشيلسي عقد المتأهلين للمربع الذهبي في بطولة كأس إنجلترا لكرة القدم بفوزه الثمين والصعب 2 - 1 على ليستر سيتي يوم الأحد في دور الثمانية للبطولة، لتضعه القرعة أمام ساوثهامبتون في نصف النهائي، ومانشستر يونايتد أمام توتنهام.

وأفلت تشيلسي من كمين مضيفه ليستر سيتي وتغلب عليه في الوقت الإضافي للمباراة. وأنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الإسباني ألفارو موراتا في الدقيقة 42 فيما تعادل ليستر سيتي في الشوط الثاني بهدف سجله جيمي فاردي في الدقيقة 76 ليواصل فاردي لدغاته للفرق الكبيرة.

ورغم هذا، حسم تشيلسي اللقاء لصالحه بهدف سجله الإسباني الآخر بدرو رودريغيز اثر خطأ قاتل من كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر.