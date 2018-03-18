دورتموند يهزم هانوفر ويصعد إلى المركز الثالث

نجح بوروسيا دورتموند في مداواة جراحه عقب خروجه الموجع من دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، وذلك عقب فوزه الثمين 1 - صفر على ضيفه هانوفر يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).



بهذا الفوز، أنعش دورتموند آماله في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد هانوفر عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.



يدين دورتموند بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ميتشي باتشوايي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24.



يذكر أن الفرق التي تحتل المراكز الأربعة الأولى في ترتيب بوندسليغا سوف تتأهل إلى دوري الأبطال في الموسم القادم.