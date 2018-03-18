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روماريو يترشح لمنصب حاكم ولاية ريو دي جانيرو

المصدر: ريو دي جانيرو - د ب أ
روماريو بطل كأس العالم 1994 مع البرازيل
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تقدم نجم كرة القدم البرازيلي السابق روماريو دي سوزا بأورق ترشحه لمنصب حاكم ولاية ريو دي جانيرو في الانتخابات التي تجرى في أكتوبر المقبل.
واندلعت أعمال عنف مؤخرا في ريو دي جانيرو كما باتت الولاية البرازيلية على حافة الإفلاس.

وأكد روماريو الفائز بلقب كأس العالم 1994 أن حملته ستتركز على محاربة المشاكل التي تعاني منها ريو دي جانيرو حاليا.

وقال روماريو المرشح عن حزب بوديموس: في هذه الأوقات الفوضوية ، التغيير ضروري ، والتغيير أمر ملح ... كانت ريو دائماً تعاني من مشاكل السلامة ، لست راضيا عن ذلك أبداً.

ويخضع روماريو حاليا ،للتحقيق بشأن ادعاءات حول تورطه في إخفاء أصول مالية لتجنب دفع الديون ، لكنه نفى هذه الاتهامات تماما.

كلمات دالّة

#روماريو, #ريو دي جانيرو

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