سبال يوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس.. ويسدي خدمة لنابولي

أوقف فريق سبال سلسلة انتصارات ضيفه يوفنتوس، في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتعادل معه سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري والتي شهدت أيضا فوز ساسولو على أودينيزي 2 - 1.

وفشل فريق يوفنتوس في استغلال كافة الفرص التي اتحيت له أمام مرمى سبال الذي استبسل لاعبوه في الدفاع عن مرماهم، وتمكنوا من الخروج فائزين بنقطة.

ورفع يوفنتوس رصديه إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع سبال رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق الأهداف خلف كييفو فيرونا.

وبهذا التعادل، أصبح أمام نابولي، الوصيف، فرصة ذهبية لتقليص الفارق مع يوفنتوس إلى نقطتين فقط، في حال فوزه على جنوى يوم الأحد.

ويعد هذا التعادل هو الأول ليوفنتوس بعد 12 انتصارا متتاليا في الدوري وهو التعادل الثالث ليوفنتوس بشكل عام في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والفوز في 24 مباراة، فيما يعد هذا التعادل هو العاشر لسبال هذا الموسم مقابل الخسارة في 14 مباراة والفوز في خمس مباريات.