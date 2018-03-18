سندرلاند يوقف لاعبه جيبسون بسبب "الكحول"

أعلن نادي سندرلاند الإنجليزي يوم الأحد عن إيقاف لاعبه دارون جيبسون بشكل فوري بعد اتهامه بقيادة سيارته تحت تأثير الكحول.



وأوضح سندرلاند عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يحقق بشكل كامل في واقعة تورط جيبسون في قيادة سيارته تحت تأثير الكحول يوم السبت.



وأوضح مارتين باين الرئيس التنفيذي لسندرلاند : نتوقع الالتزام بأقصى معايير السلوك من لاعبينا وأي شخص يحيد عن هذه المعايير يتم اتخاذ عقوبات غليظة بحقه.