فياريال يقلب الطاولة على أتليتكو في الدقائق الأخيرة

قلب فياريال الطاولة على أتليتكو مدريد في اللقاء الذي جمعهما يوم الأحد بعد فوزه 2 - 1 في المرحلة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقدم فياريال "الغواصات" هدية ثمينة إلى برشلونة بالتغلب على أتليتكو مدريد 2 - 1 ليرفع فياريال رصيده إلى 47 نقطة انتزع بها المركز الخامس وتجمد رصيد أتليتكو عند 64 نقطة في المركز الثاني.

ويدين فياريال بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى مهاجمه التركي الشاب إينيس اونال الذي سجل هدفي اللقاء في الدقيقتين 82 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة علما بأن أتليتكو أنهى الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الفرنسي أنطوان غريزمان من ضربة جزاء في الدقيقة 20. وشهدت المباراة طرد فيتولو لاعب أتلتيكو لنيله الإنذار الثاني في المباراة.