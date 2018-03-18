لوكاكو وماتيتش يأخذان يونايتد إلى نصف نهائي الكأس

صعد فريق مانشستر يونايتد إلى الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تغلبه على برايتون 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في دور الثمانية بالبطولة.

وسجل هدفي مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو في الدقيقة 37 ونيمانيا ماتيتش في الدقيقة 83.

ويعد مانشستر يونايتد هو ثاني أكثر الفرق تتويجا بالبطولة، بعد أرسنال، حيث حصد 12 لقبا، كان آخرها في موسم 2015 - 2016. ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 65 نقطة بفارق 16 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي، في حين يحتل برايتون المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.