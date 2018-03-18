كلوب: محمد صلاح لا يرغب مقارنته بميسي

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه المصري محمد صلاح في طريقه للوصول إلى مستوى اللاعب الأسطوري ليونيل ميسي أحد أفضل لاعبي العالم، لكنه ليس راغبا في مقارنته مع مهاجم برشلونة الأرجنتيني.

وسجل صلاح، 25 عاما، 4 أهداف في فوز ليفربول 5-صفر على واتفورد في الدوري ليمنح فريقه فرصة استعادة المركز الثالث.

وبهذا ترتفع حصيلة أهداف لاعب منتخب مصر إلى 28 هدفا يتصدر بها قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقا على هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بأربعة أهداف.

وأحرز صلاح 36 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم وهي أكبر حصيلة يحرزها لاعب في ليفربول في أول موسم له مع الفريق.

وردا على سؤال عن أوجه الشبه بين صلاح وميسي في طريقة اللعب أجاب كلوب: صلاح في طريقه للوصول لذات المستوى وهذا أمر جيد لكنني لا أعتقد أن صلاح أو أي لاعب آخر يرغب في مقارنته بميسي. ميسي يقوم بما يقوم به طوال قرابة 20 عاما أو نحو ذلك... وآخر لاعب أعرفه كان له نفس التأثير على أداء فريقه هو دييغو مارادونا.

وكان آخر لاعب سجل أربعة أهداف في مباراة واحدة مع ليفربول هو المهاجم لويس سواريز زميل ميسي الحالي في برشلونة.

وأحرز لاعب أوروغواي الدولي ثلاثة أهداف في الشوط الأول قبل أن يضيف الرابع بعد الاستراحة في فوز ليفربول 5-1 على نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي في 2013.

وأضاف كلوب: مسيرة محمد تمضي بصورة رائعة.. واستقرار مستوى أداء صلاح يصب في صالحنا وهو يساعد الفريق كثيرا وزملاؤه يحبون اللعب بجواره ويبادلهم هو نفس الشعور وهذا أمر جيد.

ويملك ليفربول 63 نقطة من 31 مباراة متأخرا بنقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني الذي لعب 30 مباراة.