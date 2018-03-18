لايبزيغ يلحق ببايرن خسارته الأولى منذ 4 أشهر

حقق لايبزيغ انتصارا تاريخيا على ضيفه بايرن ميونيخ، بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام الفريق البافاري، إلى فوز ثمين ومستحق 2 - 1 يوم الأحد في المرحلة السابعة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

ورغم الهزيمة، ظل بايرن، الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم والأولى منذ نوفمبر الماضي، في موقعه بصدارة المسابقة برصيد 66 نقطة، بفارق 17 نقطة أمام أقرب ملاحقيه شالكه، ليبقى بحاجة للحصول على خمس نقاط فقط في مبارياته السبع المتبقية بالبطولة، من أجل الاحتفاظ باللقب رسميا للموسم السادس على التوالي، دون النظر لباقي نتائج منافسيه.

في المقابل، ارتفع رصيد لايبزيغ، الذي حقق فوزه الأول في تاريخ لقاءاته مع بايرن بمختلف المسابقات، إلى 43 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين فقط خلف اينتراخت فرانكفورت، صاحب المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وبادر ساندرو فاغنر بالتسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل الغيني نابي كيتا للايبزيغ في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله. وفي الشوط الثاني، أضاف البديل تيمو فيرنر الهدف الثاني للايبزيغ في الدقيقة 56، ليقود فريقه لوضع حدا لسلسلة هزائمه أمام بايرن التي دامت طوال مبارياتهما الأربع السابقة التي جمعت بينهما في مختلف المسابقات.