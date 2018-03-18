ليغانيس يهزم إشبيلية ويضعف آماله الأوروبية

تغلب فريق ليغانيس على ضيفه إشبيلية 2 -1 يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورفع ليغانيس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر وتجمد رصيد إشبيلية عند 45 نقطة في المركز الخامس.



وتقدم أوناي بوستينزا بهدف لليغانيس في الدقيقة 41 ثم َأضاف خافيير إراسو جونيي الهدف الثاني في الدقيقة 69 وتكفل ميغيل لايون بالهدف الوحيد لإشبيلية في الوقت بدل الضائع.



وأنهى إشبيلية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بابلو سارابيا في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني.