"سوبر هاتريك" إيكاردي ينقل إنتر إلى المركز الرابع

سجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي أربعة أهداف (سوبر هاتريك) ليقود فريقه إنتر ميلان لاكتساح مضيفه سامبدوريا 5 -صفر يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.



ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 55 نقطة ويتقدم للمركز الرابع مؤقتا بفارق نقطتين عن لاتسيو صاحب المركز الخامس والذي يلتقي مع بولونيا في وقت لاحق.



ويتأخر إنتر ميلان بفارق نقطة واحدة عن روما صاحب المركز الرابع. وعلى الجانب الأخر توقف رصيد سامبدوريا عند 44 نقطة ليبقى في المركز السابع.



وافتتح الكرواتي الدولي إيفان بيريسيتش التسجيل لإنتر في الدقيقة 26 ثم أضاف إيكاردي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 30 وبعد دقيقة واحدة فقط سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه.



وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول سجل إيكاردي ثالث أهدافه قبل أن ينال لقب سوبر هاتريك في الدقيقة 55 بتسجيله الهدف الرابع له والخامس لفريقه.