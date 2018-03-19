إطلاق اسم أستوري على مركز تدريبات فيورنتينا

أعلن الرئيس التنفيذي لنادي فيورنتينا الايطالي لكرة القدم ماريو كونيينيي الاثنين، أنه سيتم إطلاق اسم مدافعه وقائده دافيدي أستوري الذي توفي قبل أسبوعين، على مركز التدريبات الخاص بنادي فلورنسا.

وقال كونيينيي في فيديو نشر على الموقع الرسمي للنادي إن المركز "كان منزله. كان يتدرب هنا كل يوم، كان يذهب إلى هناك مع المقربين منه في كثير من الأحيان. وبدا لنا ذلك أنه من العدل والضروري أن نتذكره بإطلاق اسمه على هذا المكان. وبالتالي لن يسمى هذا المركز بكامبيني ولكن بمركز دافيدي أستوري الرياضي".

وأضاف: "هذه مبادرة تمت مناقشتها مع عائلة دافيدي وقد أبلغنا رئيس البلدية. نريد أن نتذكره كل يوم".

وأكد مساعد رئيس بلدية فلورنسا المكلف بالشؤون الرياضية الخبر مساء الاثنين، مشيرا إلى أنه "قرار مشترك بين البلدية والنادي والعائلة".

وبالتالي سيتم إهداء هذا المركز بسرعة إلى دافيدي (...) سنختار مع العائلة أفضل موعد" لحفل إطلاق اسم أستوري رسميا على المركز.

وعثر على أستوري (31 عاما) جثة هامدة في نهاية الأسبوع الأول من مارس الماضي، في غرفة فندق كان ينزل فيه فريقه، استعدادا للقاء أودينيزي ضمن الدوري المحلي. وأظهر تشريح الجثة أن اللاعب توفي جراء بطء في ضربات القلب.

وتسببت وفاة استوري بحزن كبير في كرة القدم الإيطالية، حيث تم إرجاء المباريات المقررة في عطلة نهاية الأسبوع نفسه الذي أعلنته فيه وفاته، وتم الوقوف دقيقة صمت في مباريات المسابقات القارية التي أقيمت بعدها.

وأقيمت مراسم الجنازة في الثامن من الشهر الحالي في فلورنسا، بحضور 10 آلاف شخص بينهم العديد من اللاعبين والمشجعين.

وكان فيورنتينا، على غرار نادي كالياري الذي دافع أستوري عن ألوانه أيضا، سحب القميص الرقم 13 الذي كان يحمله المدافع الدولي السابق، مؤكدا أنه سيقوم بمبادرات أخرى في الفترة المقبلة لتخليد ذكرى اللاعب.