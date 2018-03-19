بوكيتينو: البطولات الكبرى تصنع عقلية الانتصار

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام إن فريقه يجب أن يصل لثقافة الانتصار في البطولات الكبيرة مثل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا ليتطور كناد بدلا من التركيز على بطولات الكأس المحلية.



وحجز النادي اللندني مكانه في قبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي بتغلبه على سوانزي سيتي 3-0 في دور الثمانية يوم السبت الماضي.



وقال بوكيتينو للصحفيين : لم أقل مطلقا انه ليس من المهم الفوز بهذه البطولة، لكن هذه النوعية من البطولات تهدف للإمتاع أثناء خوضها وعند رفع جائزتها لكنها لن تدفعك لمستوى مختلف أو مكانة مغايرة مثلما هو الحال عند الفوز بلقب الدوري الممتاز أو دوري أبطال أوروبا، وتلك البطولات هي التي تضع الفريق عند مستويات أعلى.



وواصل: بالنسبة لي، فانك عندما تحقق انتصارات متتالية في الدوري الممتاز أو أفضل بطولة في العالم مثل دوري الأبطال فان هذا يساعدك على صناعة عقلية الانتصار.



وساعدت أهداف كريستيان اريكسن وإيريك لاميلا توتنهام على تجاوز سوانزي ليضرب موعدا مع مانشستر يونايتد في الدور قبل النهائي الشهر المقبل.



ويحتل توتنهام المركز الرابع في الدوري الممتاز وبفارق أربع نقاط عن يونايتد صاحب المركز الثاني.