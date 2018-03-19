تاونسند: بالاس يعتمد على لياقة زاها للبقاء في الأضواء

قال أندروس تاونسند جناح كريستال بالاس المنتمي للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه يأمل في تجنب الهبوط من دوري الأضواء هذا الموسم ويعول في ذلك على حفاظ صانع لعبه ويلفريد زاها على لياقته خلال ما تبقى من الموسم.



وخسر بالاس كافة مبارياته التسع في الدوري التي لم يشارك فيها زاها هذا الموسم وشكلت عودة اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للمنافسات، عقب تعافيه من إصابة في الركبة، خلال الهزيمة أمام تشيلسي في وقت سابق هذا الشهر دفعة قوية لفريق المدرب روي هودسون.



وكان لاعب منتخب ساحل العاج عنصرا مؤثرا في الفوز 2-0 على هدرسفيلد تاون وهو ما ساعد الضيوف على إنهاء مسيرة تتألف من أربع هزائم في الدوري ليتقدم للمركز 16 في جدول الترتيب.



وقال تاونسند لوسائل إعلام بريطانية عودة ويلفريد تمنحننا دعما هائلا. هو لاعب رائع بالنسبة لنا، فنحن شاهدنا جميعا الإحصاءات وما حدث عندما لم يلعب مع الفريق، ونحتاج للحفاظ على لياقته إذا ما أردنا البقاء ضمن الكبار.



وتم استبدال زاها في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي أقيم على استاد جون سميث عقب تلقيه ضربة بعد سلسلة من الإلتحامات العنيفة من قبل لاعبي هدرسفيلد.