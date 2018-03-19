رأسية ألبيول تقرب نابولي من استعادة الصدارة

جدد نابولي حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 - صفر على ضيفه جنوى يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وتقمص راؤول ألبيول دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدف نابولي الوحيد في الدقيقة 72 عبر ضربة رأس رائعة من متابعة لركلة ركنية نفذها خوسيه ماريا كاييخون.

وارتفع رصيد نابولي، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالبطولة، إلى 73 نقطة في المركز الثاني، مقلصا الفارق مع يوفنتوس، المتصدر، إلى نقطتين فقط، بعد تعادل الفريق الملقب بـ"السيدة العجوز" سلبيا مع مضيفه سبال يوم السبت في المرحلة ذاتها. وفي المقابل، تجمد رصيد جنوى، الذي تكبد خسارته الرابعة عشر في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر.