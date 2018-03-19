رونالدو يسجل رباعية ويمنح الريال فوز صعب أمام جيرونا

استعاد فريق ريال مدريد المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه جيرونا 6 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري، ليثأر الريال من هزيمته في مباراة الدور الأول 1 - 2.

ورفع الريال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف أتليتكو مدريد، و15 نقطة خلف برشلونة المتصدر، وتوقف رصيد جيرونا عند 43 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام ريال بيتيس.

وتقدم الريال بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 11، وتعادل كريستيان ستواني لجيرونا في الدقيقة 29، ثم سجل رونالدو الهدف الثاني له وللريال في الدقيقة 47، و أضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 59 بعد ذلك سجل رونالدو الهدف الثالث له والرابع للريال في الدقيقة 64 ثم سجل كريستيان ستواني الهدف الثاني له ولجيرونا في الدقيقة 67 ثم سجل غاريث بيل هدف الريال الخامس في الدقيقة 86 ثم سجل خوانبي لوبيز الهدف الثالث لجيرونا في الدقيقة 88، وسجل رونالدو الهدف الرابع له والسادس لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع رونالدو رصيد أهدافه، بعد سوبر هاتريك اليوم، إلى 22 هدفا في الدوري الإسباني لينفرد بالمركز الثاني في قائمة الهدافين بفارق ثلاثة أهداف خلف ليونيل ميسي لاعب برشلونة، متصدر ترتيب الهدافين برصيد 25 هدفا.

ويذكر أن الأهداف الأربعة التي سجلها رونالدو اليوم رفعت رصيد الأهداف التي سجلها منذ بداية عام 2018 إلى 21 هدفا في جميع المسابقات.

ويعد هذا الفوز هو الثامن عشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه الهزيمة هي العاشرة لجيرونا هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في سبع مباريات.