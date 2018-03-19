كوتينيو ينهي ارتباط 22 عاماً بين إنييستا وبرشلونة

باتت أيام النجم الإسباني أندريس إنييستا قائد برشلونة معدودة في ناديه وسيعلن قرار رحيله عن النادي الذي عرفه قبل 22 عاماً، وذلك بعدما أصبح دوره في وسط الملعب ثانوياً خلف البرازيلي فيليبي كوتينيو المنتقل من ليفربول الإنجليزي في يناير الماضي لقاء 160 مليون يورو.

وفجر إنييستا مفاجأة من العيار الثقيل عندما أبلغ الصحافيين عقب مباراة برشلونة وتشيلسي بأنه سيعلن عن قراره بالرحيل أو الاستمرار مع برشلونة قبل يوم 30 أبريل المقبل، وسط تأكيدات من وسائل الإعلام الإسبانية أن اللاعب المخضرم سيرحل إلى الصين بعدما تلقى عرضاً ضخماً من شرق آسيا.

وجدد إنيستا عقده مع برشلونة في أكتوبر الماضي إلى الأبد بعدما اتفق مع إدارة النادي على ذلك، لكنه اشترط الرحيل عن صفوف النادي إذا لم يكن قادراً على اللعب وخدمة الفريق.

وقالت صحيفة "دياريو غول" أن إنييستا اتخذ قراره بالرحيل إلى الصين بعدما تضاءل دوره مع برشلونة عقب وصول فيليبي كوتينيو الذي يصغره بنحو 9 أعوام، كما أن المبلغ الذي دفعه النادي سيجبر المدرب إرنيستو فالفيريدي على منحه الدقائق تلو الأخرى.

ولا يلعب إنييستا كثيراً في الدوري الإسباني كلاعب أساسي، ويحل كوتينيو بدلاً منه في خط الوسط، مثلما حدث في مباراة برشلونة وأتليتك بلباو عندما نزل اللاعب المخضرم بديلاً، بينما يضبط وسط ملعب الفريق في المباريات الأوروبية نظراً لعدم مقدرة اللاعب البرازيلي على اللعب مع برشلونة أوروبياً عقب مشاركته مع ليفربول في دور المجموعات.

ويفضل ثنائي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز تواجد كوتينيو في وسط الملعب عوضاً عن إنييستا نظراً لحيويته وقدرته على الاختراق وإمدادهم بالكرات، بينما ساهم تقدم العمر بتقليل مجهود إنييستا الذي قلما يلعب مباراة كاملة مع برشلونة، وهو الأمر الذي سيعلن نهاية علاقة اللاعب الإسباني الأكثر تحقيقاً للبطولات عبر التاريخ مع ناديه عقب 22 عاماً من انضمامه إليه في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة.