مانشستر يونايتد يمدد عقد يونغ موسماً إضافياً

استخدم مانشستر يونايتد الإنجليزي البند الذي يخوله تمديد عقده جناحه اشلي يونغ عاما اضافيا حتى 2019، وذلك بعدما استعاد لاعب أستون فيلا السابق شيئا من مستواه خلال الأشهر الماضية.

وكان عقد يونغ (32 عاماً) نتهي الصيف المقبل، لكن يونايتد أكد الإثنين أنه استخدم البند الذي يسمح له المحافظة على خدمات لاعب أستون فيلا السابق حتى 2019 .

ويقدم يونغ الذي انتقل الى يونايتد عام 2011، مستوى جيدا هذا الموسم بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وهو لعب الغالبية العظمى من مبارياته الـ30 في مركزه الظهير الأيمن وأبدع فيه، ما دفع مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت إلى استدعائه لخوض المباراتين الوديتين المقررتين هذا الشهر ضد هولندا وايطاليا.

وتوج يونغ خلال مسيرته مع يونايتد بلقب الدوري وكأس إنجلترا وكأس الرابطة والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" مرة واحدة.