مدرب إيطاليا: بالوتيلي يستطيع العودة إلى المنتخب

أكد المدرب الموقت للمنتخب الايطالي في كرة القدم لويجي دي بياجيو أن الباب ما زال مفتوحاً أمام مهاجم نيس الفرنسي المشاكس ماريو بالوتيلي الذي لم يستدع إلى التشكيلة الإيطالية منذ نحو أربع سنوات.

وصرح دي بياجيو في مؤتمر صحافي: الأرقام مهمة بالنسبة إلى المهاجمين، لكن يجب أن تكون مترافقة مع الأداء. لقد شاهدت وقيمت ثم قررت.

وأضاف: أعتقد بأن هذه هي أفضل الخيارات بالنسبة لي وللمنتخب. الآن، هذه هي الحال، لكن لا شيء مغلقا.

واستدعى دي بياجيو للمباراتين الوديتين ضد الأرجنتين في 23 مارس في مانشستر ، وضد إنجلترا في 27 منه في لندن ثلاثة مهاجمين هم تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو وأندريا بيلوتي من تورينو وباتريك كوتروني من ميلان.

ويتصدر إيموبيلي ترتيب الهدافين في الدوري الايطالي برصيد 24 هدفا، فيما سجل بيلوتي ستة اهداف، وكوتروني سبعة.

في المقابل، سجل بالوتيلي 21 هدفا لنيس في 30 مباراة، وكان يأمل باستدعائه إلى التشكيلة في المباراتين الوديتين، في وقت تحاول فيه إيطاليا التي لم تتأهل إلى نهائيات كأس العالم لـول مرة منذ 1958، ‘عادة بناء منتخبها.

وفي هذا السياق، فضل دي بياجيو استدعاء الشاب كوتروني أحد اكتشافات الموسم مع ميلان، وقد سجل حتى الآن 14 هدفا في مختلف المسابقات.