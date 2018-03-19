مصلحة الضرائب الإسبانية تطلب حبس رونالدو

كشفت تقارير صحافية إسبانية يوم الاثنين أن مصلحة الضرائب في إسبانيا ستستمر في طريقها نحو توقيع عقوبة الحبس على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالد، نجم ريال مدريد، على خلفية مزاعم تهربه من دفع 15 مليون يورو كضرائب مستحقة على دخوله المادية الناجمة عن استغلال حقوق الصورة خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014.



وأشارت صحيفة "ماركا" أن مصلحة الضرائب رفضت الشيك الموقع على "بياض" الذي قدمه لها اللاعب البرتغالي من أجل تفادي عقوبة سجنه.



وأوضحت "ماركا" أنه قبل بضعة أشهر كان هناك اجتماع "مرض للغاية" عرض خلاله النجم البرتغالي دفع مبلغ كبير من المال يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين يورو بدلا من الـ 15 مليون يورو الذي تطالبه بدفعه السلطات الإسبانية.



وألمحت الصحيفة إلى أن كريستيانو رونالدو قدم عرضا لمصلحة الضرائب الإسبانية من أجل إغلاق القضية في إطار اتفاق اقتصادي.



وأبدى لاعب ريال مدريد موافقته على دفع المبلغ الذي تراه مصلحة الضرائب في إسبانيا مناسبا درءا للعقوبة الجنائية وتراجع السلطات عن طلبها بسجنه.