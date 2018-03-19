ميسي: سأعوض دموع مونديال البرازيل في موسكو

أكد ليونيل ميسي، قائد ونجم المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أن حلمه هو الفوز بمونديال 2018 بروسيا ورفع كأس البطولة، بعد الألم الذي شعر به عقب خسارته أمام ألمانيا في نهائي مونديال البرازيل 2014.

وقال ميسي أمس الأحد في مقابلة مع برنامج "لا كورنيسا" على قناة "أمريكا تي في" الأرجنتينية: ما تخيلته دائما هو التواجد بهذا النهائي والفوز به ورفع الكأس، إنه حلم دائم ويصبح أكثر قوة في كل مرة يحين فيها موعد انطلاق المونديال، ولهذا كان البكاء في 2014 مؤلما لأننا كنا نعرف مدى صعوبة الفوز بالمونديال ولأننا كنا قربين للغاية.

وأضاف مهاجم برشلونة الإسباني قائلا: المونديال صعب للغاية وكنا قربين جدا من تحقيق هذا الحلم، هذا ما نريد وتريده البلد بأكملها.

وتابع: أتمنى أن يكون المونديال عظيما بالنسبة لنا، أمنيتي هي أمنيتكم جميعا بأن يكون تجربة مشابهة لتلك التي حدثت في 2014 ولكن هذه المرة تنتهي برفع الكأس، أقول لكم أنه ليس سهلا لأن الفوز بالمونديال لا يحدث دائما، يمكنك أن تفعل كل شيء ورغم ذلك لا تفوز به.

وأكد ميسي أنه على أي حال سيسافر إلى روسيا مفعما بطموح كبير في الفوز بكأس العالم للأرجنتين. وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة بالمونديال الروسي بجانب منتخبات إيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.