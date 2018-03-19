ميسي: الشوكولاتة والمشروبات الغازية تسببتا لي بالأذى

اعترف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أنه كان يأكل بشكل سيئ خلال فترة من حياته، لكنه بات أفضل بعدما أقلع عن تناول الشوكولاتة والمشروبات الغازية.

وذكر ميسي أن الحلويات بشكل عام و"الشكولاتة" بشكل خاص كانت ضمن قائمة مأكولاته في الماضي، ولكنه أكد أنه توقف عن تناولها بشكل مبالغ فيه حاليا.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية في عددها الصادر يوم الاثنين إلى أن ميسي أوضح أنه يأكل كل شيء في الوقت الحالي ولكن طبقا لنظام محدد، مما يجعله يشعر بأنه أفضل داخل الملعب.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن ميسي قوله: كان لدي كل شيء هناك في الداخل، أكلت بشكل سيئ طوال سنوات عديدة، في سن 22 أو 23 عاما لا تدرك شيئا ولا تفكر بأي شيء، كنت أتناول الشكولاتة والحلويات والمياه الغازية، الآن آكل بشكل جيد، أسماك ولحوم وخضراوات، أتناول كل شيء ولكن بنظام، من وقت لآخر أتناول كأسا من النبيذ، دائما هناك وقت من أجل القيام بهذا.

وتابع ميسي قائلا: لقد لاحظت التغيير، وخاصة فيما يتعلق بنوبات القيء، لم تعد تحدث لي.

وعانى ميسي من سلسلة من نوبات القيء خلال المباريات، مما دفعه إلى تغيير نظامه الغذائي، حيث أكد أن منذ التزامه ببرنامج حمية غذائية لم تعد هذه النوبات لمهاجمته.