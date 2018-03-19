هندرسون: محمد صلاح عوّض ليفربول عن رحيل سواريز

قال جوردان هندرسون قائد ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن المميزات التهديفية لمحمد صلاح هذا الموسم لها نفس التأثير الإيجابي على الفريق مثلما كان الحال مع لويس سواريز عندما كان لاعب أوروغواي يلعب في أنفيلد.



وقال المدرب يورغن كلوب أن صلاح يقترب من نفس مستوى ليونيل ميسي لاعب برشلونة عقب تسجيل اللاعب المصري لأربعة أهداف في الانتصار 5-0 على واتفورد في الدوري يوم السبت الماضي وهو ما يرفع رصيده الى 36 هدفا في 41 مباراة في كافة المسابقات.



وقاد الموسم الأول الحافل بالأهداف اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للدخول في مقارنة مع سواريز الذي انتقل من ليفربول إلى برشلونة في عام 2014 بعد تسجيل 31 هدفا.



وقال هندرسون: كلاهما من اللاعبين الرائعين في مركزهما ولا يمكن المقارنة بينهما، إنهما لاعبان مختلفان. اعرف أن بوسعهما تسجيل الكثير من الأهداف كما إنهما يبذلان مجهودا كبيرا بدون كرة لكن من الصعب للغاية عقد هذه المقارنة.



وواصل: انتقل لويس إلى برشلونة وهو يؤدي بشكل رائع حقا. انه لاعب رائع وكانت مزية بالنسبة لي أن العب إلى جواره، أدى محمد في المقابل بشكل لا يصدق هذا الموسم. مستواه لا يصدق حقا. يقوم بذلك كل أسبوع دون إخفاق.



ويعتقد هندرسون أن معدل تسجيل صلاح هذا الموسم منح كافة لاعبي ليفربول تأكيدا واضحا على وجود حصيلة نهائية لما يقومون به من عمل شاق مثلما كان الحال عندما كان سواريز يقود خط الهجوم.