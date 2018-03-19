يوفنتوس يعلن غياب كيليني بسبب الإصابة

قال يوفنتوس يوم الاثنين أن مدافعه جيورجيو كيليني استبعد من تدريبات منتخب إيطاليا لكرة القدم استعدادا لمباراتين وديتين الشهر الجاري وذلك لإصابته بشد في عضلة الفخذ.



وتلتقي ايطاليا مع الأرجنتين بمدينة مانشستر يوم 23 من الشهر الجاري ثم تلعب تحت قيادة مدربها المؤقت لويجي دي بياجيو، الذي خلف جيان بييرو فنتورا في نوفمبر الماضي بعد الفشل في التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1958، مع إنجلترا على إستاد ويمبلي بعدها بأربعة أيام.



وتعرض كيليني (33 عاماً) الذي خاض 96 مباراة دولية مع ايطاليا، لإصابة خلال تعادل يوفنتوس بدون أهداف مع سبال يوم السبت الماضي وقال ناديه إنه سيتم تقييم الإصابة خلال اليومين المقبلين.



ويخوض يوفنتوس مباراته المقبلة ضد ميلان يوم 31 من الشهر الجاري ثم يواجه ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا يوم الثالث من أبريل المقبل.