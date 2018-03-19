8 لاعبين يستعدون لترك يونايتد بسبب مورينيو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الاثنين أن خروج نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لا يزال يلقي بظلاله الثقيلة على ملعب أولد ترافودر، معقل النادي الملقب بـ "الشياطين الحمر".



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر يونايتد لا ينافس في الأمتار الأخيرة من الموسم الجاري إلا على لقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث بدأ الحديث داخل أروقته حول الإعداد للموسم المقبل.



ودللت تصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الأخيرة على أنه ينوي إجراء تغييرات جذرية بالفريق.



وأشارت "ماركا" إلى أن هناك بعض اللاعبين غير الراضين عن مورينيو ولا يشعرون بالراحة معه وبدأوا في التفكير في الرحيل.



وتحدثت وسائل الإعلام البريطانية، وعلى رأسها صحيفة "ديلي ميرور"، عن وجود ثمانية لاعبين سيتركون مانشستر يونايتد إذا ما استمر مورينيو في منصبه.



وأوضحت "ماركا" أن من بين هؤلاء اللاعبين المحتمل رحيلهم الإسبانيين خوان ماتا واندري هيريرا، حيث لم يحظيا بالمشاركة التي كانا يتطلعان إليها ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب البرتغالي.



كما يعتبر كل من انتوني مارسيال ودالي بليند وكريستوفر سمولينغ وماتيو دارميان ولوك شو، أبرز العناصر في مانشستر يونايتد الأكثر ضجرا من أساليب وقرارات مورينيو، مما دفعهم إلى التحرك للبحث عن وجهة جديدة في الموسم المقبل.



وعلى النقيض، منح مورينيو اللاعب البلجيكي مروان فيلاياني العديد من الفرص، حتى بشكل أكبر مما كان تأمل فيه جماهير الفريق، ولكن يبدو أن اللاعب في طريقه للرحيل أيضا، حيث ينتهي تعاقده مع نهاية هذا الموسم، كما أنه تلقى عروضا مغرية للانتقال للدوري التركي.



ومن المنتظر أن يرحل عن النادي الإنجليزي أيضا كل من زلاتان إبراهيموفيتش ومايكل كاريك، اللاعبان اللذان أكملا مؤخرا عامهما السادس والثلاثين، فمن المتوقع أن يرحل الأول إلى أميركا وأن ينضم الثاني للجهاز الفني لمانشستر يونايتد.