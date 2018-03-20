استبعاد البرازيلي والاس من هامبورغ لأسباب انضباطية

أعلن نادي هامبورغ الألماني يوم الثلاثاء عن استبعاد لاعب الوسط البرازيلي والاس من الفريق الأول مع الزامه بالتدريب مع فريق الشباب تحت 21 عاما لأسباب انضباطية.



وقال بيرنارد بيترز مدير الكرة في هامبورغ أن والاس انتهك مرارا الالتزامات التعاقدية. وكانت الواقعة الأخيرة الاسبوع الماضي عندما رفض اللعب كمدافع خلال المباراة أمام هيرتا برلين، وتم استبعاده من المباراة من قبل المدرب الجديد كريستيان تيتز.



وخسر هامبورغ أمام هيرتا برلين 2-1 ليبقى على بعد سبع نقاط من منطقة الأمان، وبات يواجه شبح الهبوط للمرة الأولى في تاريخه.