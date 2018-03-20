الألماني شوستر مدرباً لفريق داليان الصيني

أعلن نادي داليان ييفانج الصيني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن الألماني بيرند شوستر (58 عاماً) سيتولى تدريب الفريق خلفا للمدرب الصيني ما لين الذي أقيل من تدريب الفريق بعد ثلاث هزائم متتالية منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الصيني لكرة القدم.



ويسعى نجم كرة القدم الألماني الدولي السابق شوستر إلى إعادة الاتزان سريعا للفريق الذي يتذيل جدول مسابقة الدوري الصيني حاليا.



وأصبح شوستر المدير الفني الأسبق لريال مدريد الإسباني ثالث مدرب ألماني في الدوري الصيني بعد روجر شميت مدرب بكين غوان وأولي شتيلكه مدرب تيانغين تيدا.