بيكيه يغيب عن تدريبات منتخب إسبانيا

غاب المدافع الإسباني جيرارد بيكيه يوم الثلاثاء عن تدريبات منتخب بلاده الأول لكرة القدم بسب بمعاناته من الإنفلونزا، مما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته في ودية ألمانيا يوم الجمعة المقبل في مدينة دوسيلدورف الألمانية.



وكان نجم برشلونة الإسباني هو الغائب الوحيد عن أول الحصص التدريبة لإسبانيا، بقيادة المدير الفني الوطني جولين لوبيتيجي استعدادا لمباراتيها الوديتين القادمتين أمام ألمانيا والأرجنتين، وتواجه الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.



ومن المحتمل أن يتعافى بيكيه قبل مباراة إسبانيا أمام المنتخب الألماني، حامل لقب بطل العالم، ولكن على الأرجح سيفضل لوبيتيجي عدم الدفع به في هذه المباراة على أن يدخله ضمن التشكيلة الأساسية للفريق أمام الأرجنتين.

وتأتي المباراتان المذكورتان ضمن البرنامج التحضيري الخاص بالمنتخب الإسباني قبل مونديال روسيا 2018، الذي يقام في الفترة ما بين يومي 14 يونيو و15 يوليو.

وتعتبر منتخبات إسبانيا وألمانيا والأرجنتين من ضمن المنتخبات المرشحة بقوة للفوز بلقب مونديال الصيف المقبل.