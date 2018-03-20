تشابي ألونسو: منتخب ألمانيا الحالي أقوى من بطل العالم

اعتبر نجم كرة القدم الإسباني الدولي السابق تشابي ألونسو أن المنتخب الألماني (مانشافت) سيظهر في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا بشكل أقوى مما كان عليه في النسخة الماضية التي أحرز لقبها عام 2014 بالبرازيل.



وقال ألونسو لاعب بايرن ميونخ الألماني سابقا ، في مقابلة على موقع "سبورت باذر" على الانترنت : المنتخب الألماني هو حامل اللقب وتطور مستواه عما كان في 2014 كما ضم الفريق عناصر جديدة إلى صفوفه ويتمتع الآن بثقة هائلة.



وأشار ألونسو (36 عاماً) إلى أن فوز المنتخب الألماني(مانشافت) بلقب كأس القارات 2017 أظهر مدى عمق وإمكانيات المانشافت نظرا لتحقيق اللقب من خلال فريق يضم نجوم الصف الثاني وعددا كبيرا من الوجوه الجديدة بعدما فضل يواخيم لوف المدير الفني للفريق منح راحة للعديد من نجومه الكبار.



وأبدى ألونسو إعجابه بالتطور في مستوى اللاعب يوشوا كيميتش. وقال : إذا سار على هذا المنوال ، سيكون له مستقبل رائع.