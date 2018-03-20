صحيفة إيطالية تطلب من برشلونة خفض سعر تذاكر مباراة روما

دعت صحيفة رومانيستا الإيطالية يوم الثلاثاء نادي برشلونة لتخفيض قيمة تذاكر المباريات، لأنه "أكبر من مجرد ناد لكرة القدم"، وذلك قبل مواجهة روما في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



ونشرت الصحيفة ومقرها روما نسخة من خطاب مفتوح أرسلته إلى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة اعترضت فيه على أسعار التذاكر المخصصة لمشجعي روما المتوجهين لمشاهدة المباراة في نو كامب في الرابع من أبريل المقبل والتي يتوقع أن تبدأ من 90 يورو.



وأفاد الخطاب الذي نشر بالإيطالية الكتالونية: إذا استمر الوضع على هذا النحو فإن تشجيع فرق كرة القدم سيصبح نوعا من الرفاهية لكثير من الجماهير.



وواصل: لقد أظهرتم صورة رائعة داخل وخارج الملعب. ونحن ندعو برشلونة أن يكرر هذا مرة أخرى لأنه أكبر من مجرد ناد لكرة القدم. نحن على ثقة وأمل في أن النادي سيضع ما قلناه نصب عينيه وستكون هذه هي أفضل لعبة أداها النادي على الإطلاق.



واندلعت حرب أسعار بين مانشستر يونايتد وأشبيلية في وقت سابق هذا العام بشأن تذاكر مواجهتي دور الستة عشر بينهما في دوري أبطال أوروبا بعدما باع إشبيلية تذاكر مباراة الذهاب التي أقيمت في اسبانيا لمشجعي الفريق الإنجليزي بمبلغ يتراوح بين 89 و133 جنيها إسترلينيا 125 إلى 186 دولارا.



ورد مانشستر يونايتد بتعويض جماهيره التي اشترت تذاكر مباراة الذهاب حيث أعاد إليها 35 جنيها إسترلينيا وفرض على جماهير إشبيلية دفع نفس المبلغ في مباراة العودة في أولد ترافورد.