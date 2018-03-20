كريستيانو رونالدو: لا يوجد لاعب أفضل مني

أكد كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال أنه لا يوجد لاعب أفضل منه خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في البرتغال لعام 2017

وقال رونالدو : أنا لا زلت أعتقد بأنه ليس هناك لاعب أفضل مني، في كل حال على أرضية الملعب. مضيفا في كلمة تشجيعية للاعبين البرتغاليين: يجب أن نواصل الاعتقاد بأننا الأفضل. لكنني لا أزال أعتقد بأنه لا يوجد أفضل مني، على الأقل على أرضية الملعب. مهما يقال، عليك دائما أن تكون كبيرا.

وتابع رونالدو بحسب تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البرتغالية لقد عشت عاما من الحلم سواء على الصعيد الشخصي أو الجماعي، موضحا العام الماضي كان تاريخيا في ريال مدريد لأنني فزت بخمسة ألقاب وفزت بالكرة الذهبية، وجائزة أفضل لاعب التي يمنحها فيفا.

وأكد رونالدو على المستوى الشخصي: حطمت أيضا رقما قياسيا في عام 2017، بعدما رزق بثلاثة أطفال، لقد بدأت اعتاد على التسجيل داخل وخارج الملعب.

وفي نوفمبر الماضي، رزق رونالدو بابنته ألانا مارتينا، هي مولوده الأول مع صديقته جورجينا رودريغيز. وصاحب الـ 33 ربيعا، أب أيضا للتوأم ايفا وماتيو اللذين ولدا في يونيو الماضي، وطفل اسمه كريستيانو رونالدو يبلغ من العمر 7 سنوات من أم بديلة.