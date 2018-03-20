كريستنسن: نصيحة تيري أعادت لي الثقة

شكر أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم جون تيري قائد النادي اللندني السابق على نصيحته التي ساعدت اللاعب البالغ عمره 21 عاما على تخطي مستواه السيء في الفترة الأخيرة.



وثبت مدافع منتخب الدنمارك أقدامه في قلب دفاع تشيلسي هذا الموسم، وشارك في 36 مباراة بجميع المسابقات لكنه ارتكب أخطاء فادحة في المباريات الأخيرة.



وتسبب كريستنسن في أهداف استقبلها تشيلسي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الممتاز مما دفع المدافع الدنماركي إلى طلب النصح من تيري الذي يلعب حاليا في أستون فيلا.



وأبلغ كريستنسن محطة يوروسبورت التلفزيونية: شاهد زملائي كل عروضي الأخرى، وهم يعلمون أن هذه الأخطاء ليست معتادة مني، ولكني تحدثت مع جون تيري الذي واجه أيضا انتكاسات من قبل، ومن الجميل دائما التحدث مع شخص يشاهدك من الخارج والتعلم منه.



وواصل: قال لي إن من الطبيعي أن أرتكب أخطاء وحاول أن يضع الأمر في سياقه بقوله... لا يمكن أن نلغي هدفا دخل مرمانا لذا عندما نرتكب أخطاء يصبح من السهل على الناس توجيه اللوم لنا.



وبدا أن كريستنسن استعاد تماسكه خلال الفوز 2-1 على ليستر سيتي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد ويقول إن استمرار ثقة مدربه أنطونيو كونتي في قدراته كان لها أثر إيجابي.



وتابع المدافع : كنت أعتقد أنني سأكون خارج المباريات التالية بعد ارتكاب أخطاء لكني أحاول أن أقول لنفسي إنني قبل هذه المباريات لعبت لقاءات أخرى بدون أخطاء على الإطلاق.



ويستضيف تشيلسي، صاحب المركز الخامس في الدوري، توتنهام في أول أبريل في مواجهة بين فريقين يسعيان لانهاء الموسم ضمن المربع الذهبي.