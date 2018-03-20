مدرب فرنسا: بوغبا ليس سعيدا في يونايتد

قال ديدييه ديشان مدرب فرنسا اليوم الاثنين إنه يعتقد أن مواطنه بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد لا يمكن أن يشعر بالسعادة بموقفه الحالي مع ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



ولا يعيش بوغبا (25 عاما)، الذي يستعد للعب مع فرنسا أمام كولومبيا وديا يوم الجمعة ثم مع روسيا مستضيفة كأس العالم يوم الاثنين، أفضل أيامه هذا الموسم تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو.



ولم يدخل بوغبا التشكيلة الأساسية ليونايتد في آخر ثلاث مباريات. وغاب عن مواجهة ليفربول بسبب الإصابة وشارك كبديل في الخسارة 2-1 أمام أشبيلية في دوري أبطال أوروبا وجلس كبديل خلال الفوز على برايتون آند هوف ألبيون في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي.



وردا على سؤال حول محاولة إعادة الثقة لبوغبا خلال وجوده في معسكر منتخب فرنسا قال ديشان في مؤتمر صحفي "الأمر لا يقتصر على بول فقط. هذا يحدث.. أن يمر لاعب بموقف محدد في ناديه".



وتابع "ربما يتعلق الأمر باللاعب بول وبآخرين في وقت آخر ودائما ما أحاول ذلك وأتحدث إليهم لتفهم الوضع لأني لا أملك كل المعلومات".



وبخصوص بوغبا قال ديشان "لا أعرف تفاصيل الموقف الحالي لكن بكل تأكيد هذا الموقف لن يستطيع استحسانه خاصة بسبب كل ما فعله. الأسباب ربما تكون مختلفة. لن يكون سعيدا بما يحدث مع ناديه".



وبدأ بوغبا مشواره في يونايتد وعاد إلى ناديه الإنجليزي قادما من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني (124.80 مليون دولار) في 2016.