ألمانيا تأمل تعافي نوير قبل المونديال

أعرب مدير المنتخب الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف عن أمله بأن يكون الحارس مانويل نوير جاهزا 100% قبل ان تقدم تشكيلتها للمشاركة في مونديال 2018 من 14 يونيو الى 15 يوليو في روسيا.

واستدعى المدرب يواكيم لوف للمباراتين الوديتين ضد إسبانيا الجمعة في دوسلدورف، والبرازيل الثلاثاء المقبل في برلين، معظم العناصر التي ستذهب إلى روسيا للدفاع عن اللقب، باستثناء نوير الذي أصيب بكسر في قدمه في أبريل 2017، وتجددت الاصابة في أغسطس بعد خوضه اربع مباريات.

وقام نوير، أفضل حارس في مونديال 2014 في البرازيل، الثلاثاء بزيارة المنتخب الذي هو قائده رسميا، ولم يعرف بعد موعد عودته إلى الملاعب.

وصرح بيرهوف للصحافة: مستمر في تفاؤلي، وهو كذلك. لن نضع نوير تحت الضغط، ويعود اليه وإلى الاطباء معرفة عبء العمل الذي يستطيع تحمله.

وعن احتمال استعادة نوير الذي سيبلغ الـ 32 من عمره الاثنين المقبل، مستواه السابق بعد هذه الفترة الطويلة من التوقف، بدا بيرهوف مطمئنا، وقال: أعتقد بأنه من خلال التمرينات المكثفة، يجب أن يتمكن أفضل حارس في العالم وبشكل سريع من استعادة وتيرة الأداء المطلوبة في المنافسات.

وفي غياب نوير، اختبر لوف عدة حراس للمرمى، لكنه استقر على أن يكون حارس برشلونة الإسباني مارك-أندريه تير شتيغن الأساسي، لا سيما بعد أن فرض نفسه في كأس القارات الصيف الماضي وساهم بقيادة المانيا إلى اللقب.