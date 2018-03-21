النيابة العامة الإسبانية تطلب حبس ألونسو 5 سنوات

كشفت النيابة العامة في إسبانيا يوم الأربعاء في بيان لها أنها طالبت بتوقيع عقوبة الحبس لخمس سنوات على اللاعب الإسباني السابق تشابي ألونسو بسبب تهربه من دفع مليوني يورو (2.4 مليون دولار) لمصلحة الضرائب خلال أعوام 2010 و2011 و2012.



واتهم قسم الجرائم الاقتصادية التابع لنيابة العاصمة الإسبانية مدريد ألونسو بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية خلال الفترة التي كان يلعب فيها بين صفوف ريال مدريد، حسبما ذكرت وزارة العدل الإسبانية.



وطالبت النيابة بتوقيع نفس العقوبة على اثنين من مستشاري اللاعب في الشؤون الضريبية.



وطبقا لنص الاتهام، شارك المتورطون في إنشاء مؤسسة في بنما وقاموا بتحويلها إلى جهة قانونية لإدارة الدخول والمدفوعات ولكن بدون أن يكون لها أي دور في تنمية حقوق الصورة الخاصة باللاعب الإسباني السابق.



ولعب تشابي ألونسو (36 عاماً) لصالح ريال مدريد بين عامي 2009 و2014، قبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ الألماني.



وأنهى ألونسو مسيرته عام 2017 بين صفوف الفريق الألماني، بعد أن فاز بكأس العالم وببطولة كأس أمم أوروبا مرتين وبطولة دوري أبطال أوروبا مرتين أيضا.