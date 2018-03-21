بيرهوف: كرة القدم الألمانية بحاجة إلى التطور أكثر

قال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني يوم الأربعاء قبل مواجهة إسبانيا وديا يوم الجمعة إن كرة القدم الألمانية تحتاج لاتخاذ خطوات كبيرة‭ ‬للبقاء على مستوى المنافسة عالميا.

وبجانب فوزها بكأس العالم 2014 نجحت ألمانيا في التتويج بكأس القارات وببطولة أوروبا تحت 21 عاما لكن بيرهوف يرى أن التغيير مطلوب للبقاء في القمة.

وأبلغ مهاجم ألمانيا السابق الصحفيين: أنا مقتنع بوجود جهود رائعة بالفعل في الكرة الألمانية وفزنا بلقبي كأس القارات وبطولة أوروبا تحت 21 عاما لكن لا يمكن أن نركز فقط على هذا الجيل. ويجب أن نتطلع للتطور ولا تحتاج لأن تكون خبيرا لكي ترى الحاجة لاتخاذ الخطوة الكبيرة المقبلة. ويجب أن نتصرف بشكل سريع وأن نزود المدربين بمعلومات وإرشادات ومؤشرات للتعامل مع أمور معينة.

وتأتي تصريحات بيرهوف بعدما انتقد يواخيم لوف مدرب المنتخب أندية الدرجة الأولى بداعي انها تعلم لاعبيها كيفية التصرف بدون كرة بشكل مبالغ فيه وليس كيفية التعامل مع الكرة عند الاستحواذ وحذر من أن هذا قد يؤثر على تطلعات ألمانيا المستقبلية.

ووجهت ألمانيا، بطلة العالم أربع مرات، تركيزها نحو أنظمة تدريب الشباب بعد نتائج مخيبة في كأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000.

وخصصت نحو 80 مليون يورو سنويا لدعم مراكز جديدة وإجبارية لتدريب الشبان بأندية دوري الدرجة الأولى وأسفر هذا عن ظهور جيل واعد من المواهب. ونتيجة لذلك وصلت المانيا إلى النهائي أو الدور قبل النهائي في آخر ست بطولات متتالية.

وتابع بيرهوف يوجد: الكثير من العمل بدون كرة والكثير من الأنظمة ويدرك الجميع أنها فطرية لدى اللاعبين وربما أهملنا المهارات الفردية قليلا. ومن المهم أن نستثمر في كرة القدم وليس فقط في الانتقالات.

وتنافس ألمانيا، التي تواجه إسبانيا والبرازيل وديا هذا الأسبوع، في نهائيات كأس العالم ضمن مجموعة تضم المكسيك وكوريا الجنوبية والسويد.