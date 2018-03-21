دييغو كوستا: تأقلمت على اللعب مع منتخب إسبانيا

أكد اللاعب الإسباني دييغو كوستا، أنه تأقلم بشكل أفضل على اللعب مع منتخب بلاده الأول لكرة القدم بفضل المباريات الأخيرة التي خاضها تحت قيادة مدرب الفريق، جولين لوبيتيجي، مشيرا إلى أهمية بذل المزيد من الجهد حتى يحظى بمكان في قائمة الفريق في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وقال لاعب أتلتيكو مدريد، في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء: أتأقلم بشكل أفضل في المنتخب، من المهم أن أقوم بالأمور بأفضل طريقة قدر المستطاع، يجب أن أستفيد من الوقت الذي يمنحه لنا المدرب.



واشار كوستا إلى أن كل دقيقة لها قيمتها، وأضاف قائلا: لوبيتجي كان واضحا للغاية معي ومع الجميع، الذي لن يلعب (مع فريقه)، فسيكون من المستحيل أن يقوم باستدعائه.



وطالب اللاعب الإسباني، صاحب الأصول البرازيلية، بنسيان ما حدث لمنتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014، الذي لم يقدم هو أو المنتخب الإسباني خلاله الأداء المنتظر منهما، والكل يعرف ما حدث والآن أنا سعيد بالتواجد هنا مجددا.



وتخوض إسبانيا يوم الجمعة مباراة ودية أمام ألمانيا، ثم تواجه الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم، وهما المباراتان الوديتان اللتان سيكشفان مدى جاهزية المنتخب الإسباني خلال الأمتار الأخيرة من فترته التحضيرية لخوض منافسات المونديال.



وتابع كوستا قائلا: الآن هناك مباراتان في غاية الأهمية، لم أبدا في التفكير في روسيا بعد، أتمنى أن أتمكن من التواجد هناك، آمل في أن أستطيع المساعدة بطريقة ما إذا ذهبت إلى المونديال.



ويرى كوستا أنه عليه أن يقدم أداء جيدا، ونسيان جميع الانتقادات التي توجه إليه دائما من قبل قطاع من الصحافة الإسبانية.



وأكمل قائلا: عندما لا يسجل أحد المهاجمين فهو دائما ما يقع تحت الضغط، من الطبيعي أن يحدث هذا لك عندما لا تسير الأمور على ما يرام، يجب أن أتحلى بالهدوء.



وتحدث كوستا أيضا عن الوضع الحالي لناديه أتلتيكو مدريد، وأشار إلى موقف زميله، الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي يكتنف الغموض مستقبله.



واختتم كوستا قائلا: إنه يعرف أنه لاعب مهم في أتلتيكو، إنه لا يزال معنا ونأمل في أن يستمر هكذا، سأكون سعيدا إذا بقى ولكن كل شخص يبحث عن الأفضل، في رأيي الأفضل هو أن يبقى.