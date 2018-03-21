ريدينغ ينفصل عن مدربه ياب ستام

انفصل ريدينغ عن مدربه ياب ستام يوم الأربعاء بعد سلسلة من النتائج المخيبة تركت الفريق في المركز 20 في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وتولى مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب هولندا السابق المسؤولية الموسم الماضي وقاد ريدينغ لإنهاء الموسم في المركز الثالث لكنه فشل في الصعود إلى الدوري الممتاز عقب الخسارة أمام هدرسفيلد تاون في نهائي ملحق الترقي. وانتهى مشوار ستام مع ريدينغ بعدما حقق فوزا واحدا في اخر 18 مباراة في الدوري في مسيرة انتهت بالهزيمة 3-2 أمام نوريتش سيتي يوم السبت الماضي. ولن يلعب ريدينغ إلا يوم 30 مارس عندما يستضيف كوينز بارك رينجرز.

وأعلن ريدينغ القرار في موقعه على الانترنت قائلا إن يونجي داي وشيو لي داي مالكي حصة الأغلبية في النادي وجدا أن التغيير ضروري بعد "دراسة متأنية".

وقال النادي في بيان: نود توجيه الشكر إلى ياب على العمل الذي قام به والتزامه مع النادي، وخاصة ما حققه في الموسم الأول الرائع في قيادة الفريق، ونتمنى له حظا طيبا.