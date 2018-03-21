غريزمان: سأحسم مستقبلي قبل بداية المونديال

قال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم إنه يعتزم حسم قراره بشأن مستقبله ، قبل انطلاق فعاليات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي تحتضنها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.



وأضاف جريزمان في مقابلة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية نشرتها يوم الأربعاء ، إنه يود أن يخوض المونديال مع المنتخب الفرنسي بذهن صاف.



وأوضح: مستقبلي سيحسم قبل المونديال ، أود الذهاب إلى روسيا بذهن صاف ، وأعتقد أن هذا هو ما يرغبه الجميع.



وحامت الشائعات خلال الفترة الماضية حول احتمالات انتقال غريزمان إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.