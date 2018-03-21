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غريزمان: سأحسم مستقبلي قبل بداية المونديال

المصدر: باريس- د ب أ
أنطوان في مواجهة سابقة أمام برشلونة
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قال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم إنه يعتزم حسم قراره بشأن مستقبله ، قبل انطلاق فعاليات كأس العالم 2018 لكرة القدم التي تحتضنها روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو.

وأضاف جريزمان في مقابلة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية نشرتها يوم الأربعاء ، إنه يود أن يخوض المونديال مع المنتخب الفرنسي بذهن صاف.

وأوضح: مستقبلي سيحسم قبل المونديال ، أود الذهاب إلى روسيا بذهن صاف ، وأعتقد أن هذا هو ما يرغبه الجميع.

وحامت الشائعات خلال الفترة الماضية حول احتمالات انتقال غريزمان إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كلمات دالّة

#غريزمان, #أتليتكو مدريد, #برشلونة, #فرنسا

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