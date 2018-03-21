كان: أستبعد مشاركة نوير في المونديال

أبدى أوليفر كان، حارس مرمى منتخب ألمانيا لكرة القدم السابق، يوم الأربعاء، تشككه في قدرة الحارس الألماني مانويل نوير على المشاركة مع المنتخب، الملقب بالماكينات، في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها بروسيا الصيف المقبل.

ووصف كان المعركة التي يخوضها حارس مرمى بايرن ميونيخ الألماني مع الإصابة بأنها "محفوفة بالمخاطر"، وغاب نيوير (31 عاما)، عن الملاعب لمدة ستة أشهر، بعدما أصيب بكسر في قدمه، فيما قال الحارس السابق في مقابلة مع محطة "سبورت 1" التليفزيونية، إن غياب نوير المستمر ربما يجبر يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، في النهاية على عدم الاستعانة به ضمن القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا المشاركة في المونديال الروسي.

وصرح أوليفر كان، قبل المباراة الودية التي سيخوضها المنتخب الألماني مع نظيره الإسباني بعد غد الجمعة: في النهاية يصبح الأمر صعبا على المدرب. وأعتقد أنه بحاجة لفترة زمنية معينة قبل خوض غمار كأس العالم، يجب أن يلعب أولا مباراة أو اثنتين في الدوري الألماني.

ومن جانبه، قال أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني: نأمل ونتمنى أن يصل نوير إلى كامل لياقته الفنية والبدنية بنسبة 100% عند الإعلان عن قائمة الفريق.

ومن المقرر أن يعلن لوف القائمة المؤقتة لمنتخب ألمانيا التي ستشارك في كأس العالم في 15 مايو القادم، وهو ما يعني أن نوير مطالب باستعادة لياقته في فترة زمنية تقل عن شهرين.

وأعرب بيرهوف عن ترحيبه بزيارة نوير لمعسكر المنتخب الألماني، الذي يستعد لمواجهة إسبانيا، حيث قال: كان الجميع سعداء بعودة مانويل، مازلت أرى أن الأمور تبدو إيجابية، ولا توجد أي ضغوط من جانبنا.

وتلقى نوير دعما من زميله في المنتخب الألماني والفريق البافاري توماس مولر، الذي قال: لا يمكن لأحد أن يغفل الدور الذي يقوم به مانويل. وفي حال عدم تمكن نوير من اللحاق بالمونديال، فمن المرجح أن يتولى مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة الإسباني، حراسة عرين منتخب الماكينات في البطولة.

وفي الوقت نفسه، قال راينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنه برغم استبعاد ماريو غوتزه من قائمة الفريق المكونة من 26 لاعبا لمباراتي إسبانيا بعد غد والبرازيل يوم الثلاثاء القادم، إلا أنه لا ينبغي استبعاد لاعب بوروسيا دورتموند الألماني من المشاركة في كأس العالم.

وقال غريندل: يواخيم لوف لا يستبعد أحدا، والباب مفتوح أمام جميع اللاعبين، وهو ما ينطبق أيضا على ماريو غوتزه. وتحدث لوف عن غوتزه، الذي أحرز هدف الفوز للمنتخب الألماني في نهائي مونديال 2014 بالبرازيل أمام منتخب الأرجنتين، قائلا: إنه لم يصل للمستوى الذي نرغب فيه في الوقت الراهن.

وأشار غريندل إلى أن لوف يمتلك العديد من الخيارات في مركز خط الوسط المهاجم، مضيفا أن هناك عددا من اللاعبين في حالة فنية وبدنية أفضل من غوتزه حاليا.

واختتم جريندل حديثه قائلا: أعلم أن غوتزه يحظى بتقدير كبير من لوف الذي لم يغلق الباب أمام فرص اللاعب في المشاركة بالمونديال.