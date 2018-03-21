هيغوايين: كنت سأعتزل بعد نهائي كوبا أميركا

اعترف لاعب كرة القدم الأرجنتيني الدولي غونزالو هيغوايين (30 عاماً) مهاجم يوفنتوس الإيطالي أنه كان على وشك الاعتزال في 2016 بسبب مرض والدته نانسي.



وقال هيغوايين ، في مقابلة مع قناة تي واي سي سبورتس الأرجنتينية ، : كنت على وشك الاعتزال. أردت اعتزال اللعب للتواجد معها. لم أكن مهتما بأي شيء آخر. وكانت هي من طالبني بالاستمرار. وواصلت اللعب من أجلها.



وأضاف أن كل هذا حدث بعد نهائي بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) في النسخة المئوية التي أقيمت بالولايات المتحدة عام 2016 .



وخسر المنتخب الأرجنتيني هذه المباراة أمام منتخب تشيلي بركلات الترجيح ليكون السقوط الثالث للتانغو الأرجنتيني في ثلاث مباريات نهائية متتالية بالبطولات الكبيرة.



وكان الفريق خسر قبلها المباراة النهائية لكوبا أمريكا 2015 في تشيلي أمام أصحاب الأرض كما خسر نهائي كأس العالم 2014 بالبرازيل أمام نظيره الألماني.



ويخوض هيغوايين مع المنتخب الأرجنتيني مباراتيه الوديتين أمام منتخبي إيطاليا بمدينة مانشستر الإنجليزية الجمعة وإسبانيا بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم الثلاثاء المقبل.



وتأتي المباراتان ضمن استعدادات الأرجنتين لبطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.



وكان هيغوايين ضمن قائمة التانغو في يونيو 2017 وذلك في بداية مهمة المدرب خورخي سامباولي المدير الفني للفريق وذلك لخوض المباراتين الوديتين أمام منتخبي البرازيل وسنغافورة فيما غاب بعدها عن قائمة الفريق في المباريات الأخيرة للفريق بتصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2018 .