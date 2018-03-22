إنييستا يعلن اعتزاله اللعب دولياً

ألمح أندريس إنييستا، لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني، إلى نيته اعتزال اللعب دوليا، وذلك عقب نهاية منافسات بطولة كأس العالم المقبلة التي ستقام في روسيا.

وأعلن اللاعب الدولي ذلك في حديثه لراديو "كادينا سير" الإٍسباني خلال تواجده في تدريبات منتخب بلاده، الذي سيواجه ألمانيا وديا يوم الجمعة في دوسيلدوف.

وتابع إنييستا حديثه "أنه إذا كان هنالك وداع للمنتخب الإسباني بعد مونديال روسيا، فإنه يرغب بذلك عقب خوضه المواجهة النهائية في البطولة والتي يتمنى أن تجمع بلاده مع الأرجنتين".

وارتدى إنييستا قميص إسبانيا في 123 مواجهة دولية، محرزا خلالها 13 هدفا، أهمها هدف الانتصار باللقب العالمي في مونديال جنوب إفريقيا 2010 على حساب هولندا، وهو من سبق له التتويج بلقب كأس أوروبا للمنتخبات مرتين 2008-2012.